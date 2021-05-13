الجبهة الشعبية تهنئ الشعب الفلسطيني بحلول عيد الفطر وتدعو للتكافل وتعزيز صموده

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رام الله - دنيا الوطن

هنأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جماهير شعبنا الصامد المقاوم بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، متوجهة بتحية الإجلال والإكبار إلى شهداء شعبنا الذين رووا بدمائهم الطاهرة ثرى وطننا وآخرهم من استشهدوا في العدوان الأخير المتواصل على القطاع والضفة والداخل المحتل، متمنية الشفاء العاجل للجرحى، والحرية القريبة للأسرى الأبطال.



ودعت الجبهة جماهير شعبنا لاستثمار هذه المناسبة بزيارة المقابر ووضع أكاليل الزهور على قبور الشهداء، وزيارة عائلات الشهداء والأسرى والجرحى للتخفيف من آلامهم وبما يساهم في تعزيز أواصر التكافل، في هذه الظروف الصعبة التي يعانون منها في ظل العدوان المتواصل.



وأعربت الجبهة عن أمنياتها أن يعود علينا هذا العيد وقد دُحر العدوان والاحتلال عن أرضنا، وقد تحققت أهداف شعبنا في التحرير والعودة، وإقامة دولته المستقلة على كامل تراب فلسطين، وعاصمتها القدس.