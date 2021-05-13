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دولي

إسرائيل تغلق مطار (بن غوريون) بسبب صواريخ المقاومة

إسرائيل تغلق مطار (بن غوريون) بسبب صواريخ المقاومة
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (رويترز)، مساء الأربعاء، أن مواقع تتبع حركة الطيران العالمية أظهرت أن إسرائيل قامت بتحويل جميع الرحلات الجوية من مطار (بن غوروين)، إلى مطار (رامون) في جنوبها.

وذكر آفي شارف المحرر في صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية أن رحلة طيران شركة (العال) الإسرائيلية، رقم 332، في طريقها للهبوط في مطار (رامون) بالقرب من إيلات، فيما تشير بيانات الإنترنت إلى أن الرحلة قادمة من بروكسل.

وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، خلال الأيام الماضية، مئات الصواريخ تجاه مدينة تل أبيب ومطار (بن غوروين)، رداً على جرائم الاحتلال في غزة والتي أدت إلى استشهاد 69 مواطناً بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

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