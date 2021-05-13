الاحتلال يدمر مقرين للبنك الوطني الإسلامي في البريج وخانيونس







رام الله - دنيا الوطنأغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، على مقر البنك الوطني الإسلامي، في مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى تدميره.وكانت طائرات الاحتلال، قصفت مقراً آخراً للبنك الوطني الإسلامي، مساء أمس الأربعاء، على شارع صلاح الدين بمخيم البريج وسط القطاع.وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفها، للمباني السكنية والابراج التي تضم المؤسسات والمكاتب الإعلامية، والتي كان آخرها تدمير برج الشروق وسط مدينة غزة.في المقابل، قصفت المقاومة الفلسطينية، بعشرات الصواريخ، مستوطنات غلاف غزة والقدس وتل أبيب وأسدود ومطار بن غوريون، ردا على استهداف الأبراج السكنية، وكذلك استمرار الاعتداءات على المواطنين في القدس.مقر البنك الوطني الإسلامي في البريج