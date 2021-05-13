شاهد: دمار كبير في منطقة السرايا بغزة بسبب قصف الاحتلال





وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهداف المنازل والأبراج السكنية والأهداف المدنية، في اليوم الثالث لعدوانها تجاه القطاع، وأعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 69 شهيدا.















رام الله - دنيا الوطنأظهرت مشاهد مصورة، صباح اليوم الخميس، آثار دمار كبير في منطقة السرايا، ومحيط مجمع أبو خضرة، والشوارع المحيطه به وسط مدينة غزة، إثر الغارات التي شنتها قوات الاحتلال ليلاً على المنطقة.