شاهد: دمار كبير في منطقة السرايا بغزة بسبب قصف الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت مشاهد مصورة، صباح اليوم الخميس، آثار دمار كبير في منطقة السرايا، ومحيط مجمع أبو خضرة، والشوارع المحيطه به وسط مدينة غزة، إثر الغارات التي شنتها قوات الاحتلال ليلاً على المنطقة.
أظهرت مشاهد مصورة، صباح اليوم الخميس، آثار دمار كبير في منطقة السرايا، ومحيط مجمع أبو خضرة، والشوارع المحيطه به وسط مدينة غزة، إثر الغارات التي شنتها قوات الاحتلال ليلاً على المنطقة.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهداف المنازل والأبراج السكنية والأهداف المدنية، في اليوم الثالث لعدوانها تجاه القطاع، وأعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 69 شهيدا.
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