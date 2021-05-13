سرايا القدس تبث مشاهد لإطلاق الصواريخ تجاه تل أبيب في تمام "التاسعة"





وطالبت السرايا، أمس الأربعاء، أهالي غزة، بالنظر إلى السماء في تمام التاسعة، والتي اسمتها بـ "تاسعة البهاء"، تيمنا بالقيادي الشهيد بهاء أبو العطا.





وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، مئات الصواريخ، تجاه تل أبيب وعسقلان والخضيرة وجنوب الناصرة واللد والرملة، رداً على استمرار عدوان الاحتلال على الأبراج السكنية في غزة، والتي كان آخرها تدمير برج (الشروق) وسط المدينة، والمكون من 14 طابقاً.









رام الله - دنيا الوطنبثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فجر الخميس، مشاهد لإطلاق 115 صاروخاً تجاه تل أبيب وعسقلان، في تمام التاسعة مساء الأربعاء، رداً على تدمير الاحتلال لبرج الشروق وسط غزة.