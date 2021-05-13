حماس: ادخال القسام مدن جديدة في مجال الرد يؤكد جدية المقاومة بالدفاع عن شعبنا





رام الله - دنيا الوطنقال حازم قاسم، الناطق باسم حركة (حماس)، فجر الخميس، "إن كتائب القسام (الجناح العسكري للحركة)، وسعت ردها على امتداد الكيان بعدما واصل الاحتلال ارتكابه جرائمه ضد شعبنا الفلسطيني".وأضاف قاسم، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه: "أن قدرة القسام على ادخال مدن جديدة في مجال ردوده، يؤكد جدية المقاومة في الدفاع عن شعبها الفلسطيني، وتنوع في أدوات فعلها النضالي، وبسالتها في مواجهة الاحتلال ضمن معركة دفاعها عن القدس".