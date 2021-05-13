نقابة الصحفيين الفلسطينيين تطالب الأمم المتحدة بتوفير الحماية للصحفيين

رام الله - دنيا الوطن





قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن قوات الاحتلال واصلت جرائمها بحق وسائل الإعلام العاملة في غزة، مضيفة سطراً جديداً في سجلها الدموي الحافل بجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، فيما يتواصل صمت وتواطؤ القوى الإستعمارية وفي مقدمتها أمريكا التي تمنح غطاءً سياسياً لهذه الجرائم.وأشارت نقابة الصحفيين، في بيان لها وصل "دنيا الوطن"، نسخةً عنه، إلى أن استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي لبرج الشروق بغزة والذي يضم مكاتب ومقار 15 مؤسسة إعلامية، هي: (قناة روسيا اليوم، التلفزيون الالماني ZDF، تلفزيون دبي، قناة روسيا اليوم بالانجليزية، قناة الجزيرة الانجليزية، قناة برس، جريدة الحياة الجديدة، قناة الأقصى، إذاعة الأقصى، قناة القدس اليوم، قناة دبي 12، مرئية الأقصى، مؤسسة طيف الإعلامية، مؤسسة هنا القدس الاعلامية، شركة فلسطين للانتاج الاعلامي)وجددت النقابة مطالبتها للجهات الضامنة لحرية العمل الصحفي، وخاصة الأمم المتحدة ومنظماتها، ومنظمة الصليب الأحمر، بتوفير الحماية الميدانية العاجلة للصحفيين ووسائل الاعلام، وإلى تفعيل قرار مجلس الأمن (2222) وإلزام الاحتلال بتفيذه واحترامه.ولفتت نقابة الصحفيين لرضوخ مواقع التواصل الاجتماعي لاملاءات الاحتلال بحذف المضامين الإعلامية وإغلاق حسابات النشطاء والصحفيين في محاولة بائسة لمحو معالم جرائم الاحتلال ومنع وصولها للمتابعين في كل أرجاء الأرض، وهو ما يشكل انتهاكاً فاضحاً لفلسفة هذه المواقع، وتميزاً عنصرياً واضحاً ضد الفلسطينيين، خاصة في ظل تواصل تحريض المستوطنين التي ينشرونها دون حسيب أو رقيب.وأشادت النقابة بجرأة واقدام الصحفيين الفلسطينيين، واصرارهم على التغطية المهنية في ظروف عمل صعبة وخطرة، وشددت على الالتزام باتباع اجراءات السلامة المهنية.