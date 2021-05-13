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شؤون فلسطينية

كتائب القسام تنشر صوراً لقائد لواء غزة

كتائب القسام تنشر صوراً لقائد لواء غزة
رام الله - دنيا الوطن
نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، مساء الأربعاء، صوراً للشهيد باسم عيسى، قائد لواء غزة، والذي اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت كتائ القسام، أمس الأربعاء، استشهاد باسم عيسى (أبو عماد)، قائد لواء غزة في الكتائب.

وقالت في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه: "بكل آيات الفخر والثبات والتحدي تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى أبناء شعبنا وأمتنا في كل مكان استشهاد القائد القسامي المجاهد/ باسم عيسى "أبو عماد" قائد لواء غزة في كتائب القسام، وثلةً من إخوانه القادة والمجاهدين الذين ارتقوا أثناء عدوان الاحتلال على مواقع ومقدرات وكمائن المقاومة".

وتابعت: "وإننا إذ نزف القائد الفذ أبا عماد وإخوانه المجاهدين، فإننا نؤكد على أن هؤلاء الأبطال الذين ارتقوا في معركة سيف القدس للدفاع عن مسرى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، إنما نالوا شرف الشهادة في أعظم المواطن وأطهر المعارك، ومن خلفهم آلاف من القادة والجند يواصلون المسير ويحملون الراية ويذيقون العدو الويلات".



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