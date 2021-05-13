(مدى) يطالب بتوفير الحماية للصحفيين بقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن





دان المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) تمادي جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على المدنيين والمنشآت المدنية في قطاع غزة، وتدميره (برج الجوهرة) و(برج هنادي) بغزة والتي تضم العديد من مكاتب ومقرات وسائل إعلامية، حيث طالت صواريخ الاحتلال مقرات ما لا يقل عن 11 وسيلة إعلامية.





وقال مدى في بيان له، وصل "دنيا الوطن"، نسخةًعنه، "بالتزامن مع ما تعرضت له المؤسسات الإعلامية في قطاع غزة أقدمت قوات الاحتلال على اعتقال اثنين من الصحفيين هما المصور الصحفي محمد نمر عصيدة، والصحفي حازم ناصر والذي اعتقل على حاجز عناب العسكري شرق بلدة عنبتا أثناء عودته من تغطية المظاهرات المندلعة منذ أيام في كافة محافظات الوطن نصرة للأقصى ومحاولة تهجير سكان حي الشيخ جراح"وطالب، كافة الجهات الدوليةالمعنية التدخل لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية في فلسطين لتمكينها من القيام بعملها ، ويرى أن إفلات مرتكبي هذه الجرائم من أي عقاب شجع الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة ارتكاب هذه الجرائم، ويدعو المقرر الخاص لحرية التعبير في الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية بالتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الحريات الإعلامية في فلسطين، وتقديم مرتكبيها وجميع الضالعين فيها للعدالة كسبيل وحيد لوضع حد لها.