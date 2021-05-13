الاحتلال يقصف مجمع أنصار بغزة ومحيط معبر بيت حانون فجراً

الدمار الذي خلفه الاحتلال في شمال قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، مجمع أنصار الحكومي غرب مدينة غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



كما قصفت مدفعية الاحتلال، محيط معبر بيت حانون/ إيرز، شمال القطاع، وشنت الطائرات الحربية غارة على أرض زراعية في بلدة جباليا.



وقالت مصادر محلية، إن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، تواصل إطلاق قنابل الإنارة في شمال قطاع غزة، بدون معرفة الأسباب.