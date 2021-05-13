الاحتلال يقصف مجمع أنصار بغزة ومحيط معبر بيت حانون فجراً
رام الله - دنيا الوطن
قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، مجمع أنصار الحكومي غرب مدينة غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
كما قصفت مدفعية الاحتلال، محيط معبر بيت حانون/ إيرز، شمال القطاع، وشنت الطائرات الحربية غارة على أرض زراعية في بلدة جباليا.
وقالت مصادر محلية، إن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، تواصل إطلاق قنابل الإنارة في شمال قطاع غزة، بدون معرفة الأسباب.
قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، مجمع أنصار الحكومي غرب مدينة غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
كما قصفت مدفعية الاحتلال، محيط معبر بيت حانون/ إيرز، شمال القطاع، وشنت الطائرات الحربية غارة على أرض زراعية في بلدة جباليا.
وقالت مصادر محلية، إن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، تواصل إطلاق قنابل الإنارة في شمال قطاع غزة، بدون معرفة الأسباب.
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