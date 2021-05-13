شاهد: مدينة ماحص الأردنية ترصد رشقات صواريخ المقاومة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطننشر موقع التواصل الاجتماعي، فيديو، يظهر لحظة إطلاق الرشقات الصاروخية للمقاومة الفلسطينية، من مدينة ماحص الأردنية.وكانت المقاومة الفلسطينية، قد قصفت بعشرات الصواريخ، مستوطنات غلاف غزة والقدس وتل أبيب وأسدود ومطار بن غوريون، ردا على استهداف الأبراج السكنية، وكذلك استمرار الاعتداءات على المواطنين في القدس.في المقابل واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفها، للمباني السكنية والابراج التي تضم المؤسسات والمكاتب الإعلامية، والتي كان آخرها تدمير برج الشروق وسط مدينة غزة.