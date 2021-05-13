الخارجية الأمريكية: بلينكن عزى الرئيس عباس بالضحايا وطالب بخفض التوتر

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، فجر اليوم الخميس، بأن وزيرها انتوني بلينكن، بحث مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، العنف في كل من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، معزياً إياه بالضحايا.



وأكدت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن بلينكن ندد خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس عباس، بإطلاق الصواريخ، مطالبا بخفض التوتر.



وبحسب الخارجية الأمريكية، فقد أعرب بلينكن للرئيس عباس عن اعتقاده بأن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون تدابير متساوية من الحرية والأمن.



وكان الرئيس عباس، قد تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، تناول آخر التطورات والاحداث في القدس وغزة والضفة الغربية.



وأكد الرئيس خلال الاتصال الهاتفي أهمية وقف الاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا الفلسطيني في كل مكان، ووضع حد لاعتداءات المستوطنين والإجراءات الإسرائيلية العدوانية ضد شعبنا، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وشدد الرئيس على أهمية خلق أفق سياسي للوصول إلى حل سياسي مبني على أساس الشرعية الدولية، يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله.