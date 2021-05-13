عاجل

  • سماع دوي انفجار آخر في غرب مدينة غزة

  • سماع دوي انفجار في مدينة غزة

شؤون فلسطينية

الخارجية الأمريكية: بلينكن عزى الرئيس عباس بالضحايا وطالب بخفض التوتر

الخارجية الأمريكية: بلينكن عزى الرئيس عباس بالضحايا وطالب بخفض التوتر
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، فجر اليوم الخميس، بأن وزيرها انتوني بلينكن، بحث مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، العنف في كل من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، معزياً إياه بالضحايا.

وأكدت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن بلينكن ندد خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس عباس، بإطلاق الصواريخ، مطالبا بخفض التوتر.

وبحسب الخارجية الأمريكية، فقد أعرب بلينكن للرئيس عباس عن اعتقاده بأن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون تدابير متساوية من الحرية والأمن.

وكان الرئيس عباس، قد تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، تناول آخر التطورات والاحداث في القدس وغزة والضفة الغربية.

وأكد الرئيس خلال الاتصال الهاتفي أهمية وقف الاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا الفلسطيني في كل مكان، ووضع حد لاعتداءات المستوطنين والإجراءات الإسرائيلية العدوانية ضد شعبنا، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وشدد الرئيس على أهمية خلق أفق سياسي للوصول إلى حل سياسي مبني على أساس الشرعية الدولية، يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله.

أخبار ذات صلة

حماس: ادخال القسام مدن جديدة في مجال الرد يؤكد جدية المقاومة بالدفاع عن شعبنا

حماس: ادخال القسام مدن جديدة في مجال الرد يؤكد جدية المقاومة بالدفاع عن شعبنا

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تطالب الأمم المتحدة بتوفير الحماية للصحفيين

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تطالب الأمم المتحدة بتوفير الحماية للصحفيين

كتائب القسام تنشر صوراً لقائد لواء غزة

كتائب القسام تنشر صوراً لقائد لواء غزة

(مدى) يطالب بتوفير الحماية للصحفيين بقطاع غزة

(مدى) يطالب بتوفير الحماية للصحفيين بقطاع غزة

الاحتلال يقصف مجمع أنصار بغزة ومحيط معبر بيت حانون فجراً

الاحتلال يقصف مجمع أنصار بغزة ومحيط معبر بيت حانون فجراً

شاهد: مدينة ماحص الأردنية ترصد رشقات صواريخ المقاومة الفلسطينية

شاهد: مدينة ماحص الأردنية ترصد رشقات صواريخ المقاومة الفلسطينية

شاهد: اعتداء جماعي على مواطن فلسطيني خلال قيادته مركبته بمدينة عكا

شاهد: اعتداء جماعي على مواطن فلسطيني خلال قيادته مركبته بمدينة عكا

الأورومتوسطي يطالب المجتمع الدولي بوضع حد للهجمات الإسرائيلية على غزة

الأورومتوسطي يطالب المجتمع الدولي بوضع حد للهجمات الإسرائيلية على غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حماس: ادخال القسام مدن جديدة في مجال الرد يؤكد جدية المقاومة بالدفاع عن شعبنا

حماس: ادخال القسام مدن جديدة في مجال الرد يؤكد جدية المقاومة بالدفاع عن شعبنا

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تطالب الأمم المتحدة بتوفير الحماية للصحفيين

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تطالب الأمم المتحدة بتوفير الحماية للصحفيين

(مدى) يطالب بتوفير الحماية للصحفيين بقطاع غزة

(مدى) يطالب بتوفير الحماية للصحفيين بقطاع غزة

الأورومتوسطي يطالب المجتمع الدولي بوضع حد للهجمات الإسرائيلية على غزة

الأورومتوسطي يطالب المجتمع الدولي بوضع حد للهجمات الإسرائيلية على غزة

حماس: حملات الاعتقال في الضفة ستزيد من نار المقاومة والمواجهة

حماس: حملات الاعتقال في الضفة ستزيد من نار المقاومة والمواجهة

سرايا القدس: وسعنا دائرة النار واستهدفنا تل أبيب وما بعدها

سرايا القدس: وسعنا دائرة النار واستهدفنا تل أبيب وما بعدها

حماس تنفي وجود أيّ حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي لهنية

حماس تنفي وجود أيّ حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي لهنية

الصحة تعلن حصيلة الشهداء والإصابات جراء الاعتداءات الاسرائيلية بالقدس وغزة والضفة

الصحة تعلن حصيلة الشهداء والإصابات جراء الاعتداءات الاسرائيلية بالقدس وغزة والضفة

منوعات

أخبار مُقلقلة عن صحة سمير غانم ودلال عبد العزيز

أخبار مُقلقلة عن صحة سمير غانم ودلال عبد العزيز

شاهد: نسرين طافش تبكي بحرقة تضامناً مع فلسطين

شاهد: نسرين طافش تبكي بحرقة تضامناً مع فلسطين

سمية الخشاب تثير قضية الاغتصاب الزوجي

سمية الخشاب تثير قضية الاغتصاب الزوجي

تفاصيل جديدة حول الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

تفاصيل جديدة حول الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أفيخاي أدرعي يستشهد بهيفاء وهبي لتضليل العالم

أفيخاي أدرعي يستشهد بهيفاء وهبي لتضليل العالم

(الفاشينيستا) السعودية عبير سندر تكشف تفاصيل جديدة عن طفلها

(الفاشينيستا) السعودية عبير سندر تكشف تفاصيل جديدة عن طفلها

صورة ابن نادية الجندي تثير الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي

صورة ابن نادية الجندي تثير الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: نجمة فلسطينية تهاجم الشقيري والقرني &#34;ميا خليفة أشرف منكم&#34;

شاهد: نجمة فلسطينية تهاجم الشقيري والقرني "ميا خليفة أشرف منكم"

تايلور سويفت تدخل التاريخ بجائزة الأيقونة العالمية

تايلور سويفت تدخل التاريخ بجائزة الأيقونة العالمية

محمد رمضان يقرر التبرع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

محمد رمضان يقرر التبرع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

عربي

مصر تعلن جهوزية مستشفياتها لاستقبال المصابين من غزة

مصر تعلن جهوزية مستشفياتها لاستقبال المصابين من غزة

شاب مصري يعزم أصدقاءه احتفالًا بصواريخ غزة التي ضربت تل أبيب

شاب مصري يعزم أصدقاءه احتفالًا بصواريخ غزة التي ضربت تل أبيب

لجنة المندوبين بمنظمة التعاون الإسلامي تدين الإعتداءات على القدس

لجنة المندوبين بمنظمة التعاون الإسلامي تدين الإعتداءات على القدس

أبو الغيط: القصف الجوي الإسرائيلي على قطاع غزة استعراضًا بائسًا للقوة

أبو الغيط: القصف الجوي الإسرائيلي على قطاع غزة استعراضًا بائسًا للقوة