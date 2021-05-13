شاهد: اعتداء جماعي على مواطن فلسطيني خلال قيادته مركبته بمدينة عكا





وكانت مواجهات عنيفة قد اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في العديد من قرى ومدن الداخل الفلسطيني المحتل، تضامنا المواطنين الذي يتعرضون للاعتداءات من قبل قوات الاحتلال بمدينة القدس والأقصى.



وفي وقت سابق من مساء أمس الأربعاء، أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، عن اعلان حالة الطوارئ في مدن وقرى الـ48 بسبب المواجهات المندلعة فيها.













رام الله - دنيا الوطننشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فيديو، يظهر لحظة اعتداء جماعي من الإسرائيليين، على مواطن فلسطيني خلال قيادة مركبته في مدينة عكا.