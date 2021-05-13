حماس: حملات الاعتقال في الضفة ستزيد من نار المقاومة والمواجهة

رام الله - دنيا الوطن





ووجهت حماس في بيان لها وصل "دنيا الوطن"، نسخةً عنه، تحية للمقاومين الذين خاضوا الاشتباكات المسلحة في مخيمي جنين وقلنديا، ودعت أهالي الضفة لتصعيد الاشتباكات مع قوات الاحتلال والمستوطنين.





ودعت حماس، إلى مسيرات في جميع مدن الضفة تجاه نقاط التماس والاشتباك مع جيش الاحتلال،مشددة على أن هذه المسيرات باتت واجب لا تخلف عنه، والوقوف في وجه العدو الذي يسرق الأرض ويدنس المقدسات ويسرق حياة أطفال غزة يتطلب هبة شاملة.







ودعت الحركة الفلسطينين في الداخل المحتل والقدس لمواصلة هبتهم التي أرعبت المحتل وأعادت الروح لفلسطين الأرض والوطن.

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): "إن حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال الليلة وطالت العشرات من كوادر الحركة وأبنائها لن تؤثر في إرادة شعبنا وإصراره على المقاومة ومواجهة العدوان"