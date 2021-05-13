إصابة شرطييْن إسرائيلييْن خلال مواجهات بمدينة أم الفحم

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد موقع (حدشوت بيتخون ساديه)، فجر اليوم الخميس، بإصابة شرطيين إسرائيليين اثنين، من قوات حرس الحدود، أحدهما بإطلاق نار، والأخر بزجاجة حارقة، خلال المواجهات التي اندلعت مع الشبان الفلسطينيين في مدينة أم الفحم بالداخل الفلسطيني المحتل.



وكانت مواجهات عنيفة قد اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في العديد من قرى ومدن الداخل الفلسطيني المحتل، تضامنا المواطنين الذي يتعرضون للاعتداءات من قبل قوات الاحتلال بمدينة القدس والأقصى.



وفي وقت سابق من مساء أمس الأربعاء، أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، عن اعلان حالة الطوارئ في مدن وقرى الـ48 بسبب المواجهات المندلعة فيها.