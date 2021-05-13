سرايا القدس: وسعنا دائرة النار واستهدفنا تل أبيب وما بعدها

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها وسعت دائرة النار عند الساعة 1.55 من صباح اليوم الخميس.



وأكدت أنها استهدفت تل أبيب وما بعدها برشقة صاروخية كبرى، ردا على استمرار العدوان الإسرائيلي واستهداف المباني في قطاع غزة.



وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قد قصفت أمس الأربعاء، عدة أهداف في قطاع غزة، على رأسها، برج الشروق الذي يضم العديد من المكاتب الصحفية، بالإضافة الى منازل المواطنين، كذلك ثلاثة مقرات للأمن الداخلي.