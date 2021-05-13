حماس تنفي وجود أيّ حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي لهنية





نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وجود أيّ حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر، وانستجرام) تابعة لرئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.





وقالت (حماس)، في بيان مقتضب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "يؤسفنا أن يقوم البعض بانتحال شخصية رئيس الحركة واستخدامها لأسباب خبيثة، لذا نرجو الانتباه الشديد وتوخي الدقة"



رام الله - دنيا الوطنوأكدت حماس في بيانها، على أن جميع أخبار ونشاطات وتصريحات هنية، تبث عبر المواقع الرسمية للحركة، وتوزع من خلال منصات ومواقع الحركة الرسمية.