الصحة تعلن حصيلة الشهداء والإصابات جراء الاعتداءات الاسرائيلية بالقدس وغزة والضفة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الخميس، حصيلة الشهداء والإصابات، جراء الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية.



فيما يتعلق بالشهداء، أكدت الوزارة، أنه تم تسجيل 35 شهيداً في قطاع غزة، وثلاثة أخرين في مخيم الفوار، وقرب نابلس وفي طوباس.



اما عدد الإصابات، أكدت أن الإجمالي بلغ 422 إصابة، يشمل الإصابات التي تم التعامل معها ميدانيا، والتي نقلت إلى مراكز العلاج.



وفي السياق، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أنه تم تسجيل 51 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال المواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس.



واشارت إلى أنه في قطاع غزة، تم تسجيل 168 إصابات بجروح مختلفة، فيما سجل في مستشفى طولكرم الحكومي ثلاث إصابات بالرصاص الحي بالأطراف السفلية.



وفي مستشفى الخليل الحكومي والمستشفى الأهلي، أكدت الوزارة أنه تم تسجيل 20 إصابة بالرصاص الحي، بينها إصابة حرجة في العين وإصابتان خطيرتان في الصدر، و إصابة جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع وإصابتان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.



وفي نابلس، سجلت الوزارة، ثلاث إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينها إصابة متوسطة في العين، وإصابة جراء السقوط، وإصابة جزاء التعرض للضرب، وأربع إصابات بالرصاص الحي.