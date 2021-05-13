الأندونيسي: عملية انتشال العائلات من تحت أنقاض المباني ما زالت مستمرة

رابط مختصر:

خاص دنيا الوطن

أكد صلاح أبو ليلة، مدير الاستقبال والطوارئ في مستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة، أن عملية انتشال العائلات من تحت أنقاض المباني، جراء القصف الإسرائيلي ما زالت مستمرة حتى اللحظة.



وقال أبو ليلة، في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن من بين العائلات التي تم انتشالها عائلة المدهون، لافتا في الوقت ذاته إلى انه وصل الى المستشفى قبل نصف ساعة، ما يقارب 25 إصابة.



وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قد قصفت عدة اهداف مناطق مختلفة من شمال قطاع غزة، أسفرت عن وقوع عدة إصابات بين المواطنين الفلسطينيين.