القسام توجه رسالة للاحتلال: إلى الملاجئ

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رام الله - دنيا الوطن

وجهت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، فجر اليوم الخميس، رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية عدوانه المستمر على قطاع غزة.



واقتصرت رسالة القسام للاحتلال بكلمتين، وهما: "إلى الملاجئ".



وكانت كتائب القسام قد قصفت، قبل قليل، مستوطنات القدس وتل أبيب والبلدات الفلسطينية المحتلة، بعشرات الصواريخ، ردا على استمرار استهداف المباني السكنية، والأبراج في القطاع.