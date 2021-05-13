شاهد: صواريخ المقاومة تصيب منزلين في (ريشون لتسيون) و(بتاح تكفا) بشكل مباشر

















رام الله - دنيا الوطننشر إعلام الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، فيديو، يوضح لحظة إصابة صاروخ اطلق من قطاع غزة، مبنى في مستوطنة (ريشون لتسيون) بشكل مباشر.هذا ونشر إعلام الاحتلال، فيديو أخر، لأضرار لحقت بمنزل في مستوطنة (بتاح تكفا)، أصيب بشكل مباشر جراء صواريخ المقاومة التي أطلقت من قطاع غزة.وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت في وقت سابق، أنها قصفت بعشرات الصواريخ، مستوطنات القدس وتل أبيب ويافا وحيفا ومرج بني عامر والخضيرة.