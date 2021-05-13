الطيران الحربي الإسرائيلي يدمر ثلاثة مقرات لجهاز الأمن الداخلي بغزة والشمال وخانيونس

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، أن الطيران الحربي الإسرائيلي، دمر، فجر اليوم الخميس، ثلاثة مقرات للأمن الداخلي في قطاع غزة.



وأكد المكتب الإعلامي للوزارة، أن الطيران الحربي، استهدف جهاز الأمن الداخلي في محافظة غزة، بجوار مدينة عرفات للشرطة (الجوازات)، تسبب بتدميره بشكل كامل.



إلى ذلك، أعلن المكتب، أن الطيران الحربي، دمر بشكل كامل، مبنى جهاز الأمن الداخلي بمحافظة شمال قطاع غزة، وذلك ضمن عدوانه المتواصل على قطاع غزة.



في السياق، أكد المكتب، أن طائرات الاحتلال الاسرائيلي، دمرت مبنى ثالث لجهاز الامن الداخلي، في محافظة خانيونس، بشكل كامل.