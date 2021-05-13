تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ووزير الخارجية الأمريكي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، تناول آخر التطورات والاحداث في القدس وغزة والضفة الغربية.



وأكد الرئيس خلال الاتصال الهاتفي أهمية وقف الاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا الفلسطيني في كل مكان، ووضع حد لاعتداءات المستوطنين والإجراءات الإسرائيلية العدوانية ضد شعبنا، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وشدد الرئيس على أهمية خلق أفق سياسي للوصول إلى حل سياسي مبني على أساس الشرعية الدولية، يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله.



ومن جانبه، اكد وزير الخارجية الأميركي أهمية الوصول للتهدئة ووقف العنف، مشيرًا الى ان الولايات المتحدة تبذل جهوداً مع كل الأطراف المعنية للوصول للتهدئة.