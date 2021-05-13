أكثر من 40 إصابة برصاص الاحتلال خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة، وجمعية الهلال الأحمر، أن أكثر من 40 إصابة بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وقعت خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، هذه الليلة، في عدة محافظات بالضفة الغربية.



في الخليل، أصيب 15 بالرصاص الحي و5 بالرصاص المطاطي، وإصابة نتيجة الاعتداء بالضرب، إضافة إلى 13 إصابة بالاختناق، وقعت بعد قمع قوات الاحتلال مسيرات انطلقت في مدينة الخليل، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وفي بلدة بيت أمر شمال المحافظة، أصيب طفل بالرصاص الحي في الصدر و3 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات مع الاحتلال اندلعت في البلدة.



وأصيب أيضا مواطن بالرصاص الحي في منطقة البطن بعد أن استهدفه جنود الاحتلال في منطقة بيت عينون شمال الخليل.



وفي نابلس، أصيب 8 مواطنين بالرصاص الحي و4 آخرين بعيارات مطاطية، إضافة إلى 41 حالة اختناق، خلال المواجهات التي دارت في محيط نابلس.



وفي طولكرم، أصيب 5 شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال تجدد المواجهات بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري غرب بلدات زيتا، وباقة الشرقية، ونزلة عيسى، شمال طولكرم.



وفي قلقيلية، أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وسجلت 7 إصابات بالاختناق خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال.



وذكر الهلال الأحمر، أن طواقمه تعاملت أيضاً مع 21 إصابة بالغاز المسيل للدموع، في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على مدخل مدينة أريحا.



كما سجلت 10 إصابات بالاختناق، لدى قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة وصلت إلى المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.



وعند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، وقعت عشرات الإصابات بالاختناق جراء قمع قوات الاحتلال لمسيرة انطلقت تنديداً بالعدوان الإسرائيلي.