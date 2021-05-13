نتنياهو لبايدن: سنواصل العمل لتقويض القدرات العسكرية لحركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
اعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه تحدث، فجر اليوم الخميس، عبر الهاتف مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، شاكرا إياه على الدعم الأمريكي.
وقال مكتب نتنياهو: "أكد نتنياهو أن إسرائيل ستواصل العمل لتقويض القدرات العسكرية لحركة حماس والفصائل الأخرى في قطاع غزة".
اعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه تحدث، فجر اليوم الخميس، عبر الهاتف مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، شاكرا إياه على الدعم الأمريكي.
وقال مكتب نتنياهو: "أكد نتنياهو أن إسرائيل ستواصل العمل لتقويض القدرات العسكرية لحركة حماس والفصائل الأخرى في قطاع غزة".
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