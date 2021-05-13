نتنياهو لبايدن: سنواصل العمل لتقويض القدرات العسكرية لحركة حماس

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رام الله - دنيا الوطن

اعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه تحدث، فجر اليوم الخميس، عبر الهاتف مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، شاكرا إياه على الدعم الأمريكي.



وقال مكتب نتنياهو: "أكد نتنياهو أن إسرائيل ستواصل العمل لتقويض القدرات العسكرية لحركة حماس والفصائل الأخرى في قطاع غزة".