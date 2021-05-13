القسام تعلن قصفها مدينة تل أبيب بعشرات الرشقات الصاروخية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري، لحركة حماس، فجر اليوم الخميس، أنها قصفت مدينة تل أبيب برشقة صاروخية، ردا على استمرار قصف المنشآت المدنية بالقطاع، أسفر عن اطلاق صفارات الانذار.



وكانت المقاومة الفلسطينية، قد قصفت بعشرات الصواريخ، مستوطنات غلاف غزة والقدس وتل أبيب وأسدود ومطار بن غوريون، ردا على استهداف الأبراج السكنية، وكذلك استمرار الاعتداءات على المواطنين في القدس.