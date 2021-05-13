الصحة بغزة: 67 شهيداً و388 إصابة جراء العدوان الاسرائيلي على القطاع

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عند الساعة الواحدة فجر اليوم الخميس، حصيلة الشهداء والاصابات، جراء القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة في القطاع.



وأكدت الوزارة في تصريح لها، أن إجمالي الشهداء وصل إلى 67 شهيداً، بينهم 17 طفلا، وست نساء، فيما وصل عدد الإصابات الى 388 إصابة، بجراح مختلفة، منهم 115 طفلا، و50 سيدة.