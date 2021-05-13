طائرات الاحتلال تدمر مقر الأمن الداخلي بمحافظة شمال قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد المكتب الاعلام لوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، دمرت، الليلة، مقر الأمن الداخلي في محافظة شمال غزة.



وقال المكتب الإعلامي للداخلية، في تصريح له: "جاء ذلك ضمن العدوان المتواصل على قطاع غزة".



وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفها، للمباني السكنية والابراج التي تضم المؤسسات والمكاتب الإعلامية، والتي كان آخرها تدمير برج الشروق وسط مدينة غزة.



في المقابل، قصفت المقاومة الفلسطينية، بعشرات الصواريخ، مستوطنات غلاف غزة والقدس وتل أبيب وأسدود ومطار بن غوريون، ردا على استهداف الأبراج السكنية، وكذلك استمرار الاعتداءات على المواطنين في القدس.