كتائب شهداء الأقصى- لواء العامودي: ليعلم الاحتلال بأننا لن نوقف ضرباتنا ولن يكل صمودنا



وقال في التصريح، الذي وصل "دنيا الوطن": "عيدنا يوم استشهادنا ليعلم الاحتلال بأننا لن نوقف ضرباتنا ولن يكل صمودنا، فالقدس اول المعركة ونهايتها".



وتابع: "ستبقي لنا كلمة في الميدان كلما رفع الاذان بمآذن القدس الشريف، وندعو مقاتلينا وأبناء شعبنا في الضفة الغربية واينما وجدوا أن يصوبوا بنادقهم نحو الاحتلال في كل أماكن تواجده".

رام الله - دنيا الوطنأصدر أبو محمد، المتحدث العسكري باسم كتائب شهداء الأقصى - لواء الشهيد نضال العامودي، تصريحاً صحفياً "ضمن معركة سيف القدس".