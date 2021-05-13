"كهرباء غزة": مخزون الوقود بمحطة التوليد يوشك على النفاد نهاية الأسبوع الجاري





وأضافت في تصريح لها، "بالتالي خطر توقف محطة التوليد بالكامل ما زال قائما بقوة وخاصة في حال استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم ومنع إدخال شحنات الوقود للمحطة".





وشددت على أن المتوفر من طاقة إجمالية من مختلف المصادر حاليا لا يتعدى 130 ميجاوات في حين يصل الطلب إلى قرابة (400) ميجاوات.





وتناشد الشركة جميع الأطراف ضرورة العمل على السماح بإدخال شحنات الوقود اللازمة لتشغيل محطة التوليد، وتمكين جهود إعادة الخطوط الرئيسية للعمل مجددا وتحييد استهداف البنية التحتية لشبكة الكهرباء.

رام الله - دنيا الوطنأفادت شركة كهرباء غزة، فجر اليوم الخميس، بأن مخزون الوقود في محطة التوليد يوشك على النفاد نهاية الأسبوع الجاري.