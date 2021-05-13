عاجل

  • خدشوت: صواريخ أصابت بشكل مباشر منزل في ريشون لتسيون

  • نتنياهو لبايدن: سنواصل العمل لتقويض القدرات العسكرية لحركة حماس

  • الرئيس عباس يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركية

  • الجزيرة: صفارات الإنذار دوت جنوب الناصرة ومرج ابن عامر

  • معاريف: لأول مرة منذ الجولة دوت صفارات الإنذار في عيمك يزرعيل جنوب شرق حيفا

  • كتائب القسام تجدد قصف تل أبيب برشقة صاروخية

مباشر | المقاومة تطلق رشقات صاروخية وصفارات الإنذار تدوي جنوب الناصرة ومرج ابن عامر

شؤون فلسطينية

ما حكم من لم يُخرج زكاة الفطر في غزة حتى اللحظة؟

ما حكم من لم يُخرج زكاة الفطر في غزة حتى اللحظة؟
رام الله - دنيا الوطن
أفتى الشيخ عبد الباري خلة، الأربعاء، أن من أراد إخراج زكاة الفطر لقريب له في مكان بعيد، ولم يستطع الوصول إليه قبل يوم العيد بسب شرعي كحرب ومرض ونحو ذلك، فيجوز أن يحفظها له عند قريبه أو هو يحفظها له ويتصل به هاتفياً ويخبره أن أمانتك عندي أوصلها لك بعد العيد.

وقال خلة في فتوى له :"يجوز أن نوكل شخصاً يسكن عند قريبه يقول له أعط فلاناً مائة شيكل وأعطيك إياها بعد فترة فيجوز ذلك أيضاً".

وشدد على أن زكاة الفطرة واجبة على كل قادر عليها، وهي تخرج للفقراء والمساكين، ولا حرج أن تعطى للأقرباء غير الأصول والفروع.

وتابع خلة: "وإن استطاع المسلم أن يخرج زكاة فطره قبل صلاة العيد فيخرجها وإن أخرجها يوم العيد قبل غروب الشمس فلا حرج عند فريق من أهل العلم".

أخبار ذات صلة

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ووزير الخارجية الأمريكي

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ووزير الخارجية الأمريكي

أكثر من 40 إصابة برصاص الاحتلال خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة

أكثر من 40 إصابة برصاص الاحتلال خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة

نتنياهو لبايدن: سنواصل العمل لتقويض القدرات العسكرية لحركة حماس

نتنياهو لبايدن: سنواصل العمل لتقويض القدرات العسكرية لحركة حماس

المقاومة الفلسطينية تطلق عشرات الصواريخ نحو تل أبيب ويافا وحيفا

المقاومة الفلسطينية تطلق عشرات الصواريخ نحو تل أبيب ويافا وحيفا

القسام تعلن قصفها مدينة تل أبيب بعشرات الرشقات الصاروخية

القسام تعلن قصفها مدينة تل أبيب بعشرات الرشقات الصاروخية

الصحة بغزة: 67 شهيداً و388 إصابة جراء العدوان الاسرائيلي على القطاع

الصحة بغزة: 67 شهيداً و388 إصابة جراء العدوان الاسرائيلي على القطاع

شاهد: مواجهات بين الفلسطينيين وشرطة الاحتلال بمناطق الـ48

شاهد: مواجهات بين الفلسطينيين وشرطة الاحتلال بمناطق الـ48

طائرات الاحتلال تدمر مقر الأمن الداخلي بمحافظة شمال قطاع غزة

طائرات الاحتلال تدمر مقر الأمن الداخلي بمحافظة شمال قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

كتائب شهداء الأقصى- لواء العامودي: ليعلم الاحتلال بأننا لن نوقف ضرباتنا ولن يكل صمودنا

كتائب شهداء الأقصى- لواء العامودي: ليعلم الاحتلال بأننا لن نوقف ضرباتنا ولن يكل صمودنا

&#34;كهرباء غزة&#34;: مخزون الوقود بمحطة التوليد يوشك على النفاد نهاية الأسبوع الجاري

"كهرباء غزة": مخزون الوقود بمحطة التوليد يوشك على النفاد نهاية الأسبوع الجاري

إذاعة القدس: 23 إصابة جراء استهداف طائرات الاحتلال لمنزل بحي الزيتون

إذاعة القدس: 23 إصابة جراء استهداف طائرات الاحتلال لمنزل بحي الزيتون

اعلام الاحتلال: نقل 35 مصاباً لمستشفى عسقلان نتيجة اطلاق الصواريخ من غزة

اعلام الاحتلال: نقل 35 مصاباً لمستشفى عسقلان نتيجة اطلاق الصواريخ من غزة

الولايات المتحدة تعطل صدور بيان عن مجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي

الولايات المتحدة تعطل صدور بيان عن مجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي

سفيرا فلسطين والأردن يطلعان مسؤولة كندية على آخر تطورات العدوان الإسرائيلي

سفيرا فلسطين والأردن يطلعان مسؤولة كندية على آخر تطورات العدوان الإسرائيلي

كتلة نضال الصحفيين تدين جرائم الاحتلال بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية

كتلة نضال الصحفيين تدين جرائم الاحتلال بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية

&#34;حماية&#34; يدين استمرار تصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

"حماية" يدين استمرار تصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

منوعات

أخبار مُقلقلة عن صحة سمير غانم ودلال عبد العزيز

أخبار مُقلقلة عن صحة سمير غانم ودلال عبد العزيز

شاهد: نسرين طافش تبكي بحرقة تضامناً مع فلسطين

شاهد: نسرين طافش تبكي بحرقة تضامناً مع فلسطين

سمية الخشاب تثير قضية الاغتصاب الزوجي

سمية الخشاب تثير قضية الاغتصاب الزوجي

تفاصيل جديدة حول الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

تفاصيل جديدة حول الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أفيخاي أدرعي يستشهد بهيفاء وهبي لتضليل العالم

أفيخاي أدرعي يستشهد بهيفاء وهبي لتضليل العالم

(الفاشينيستا) السعودية عبير سندر تكشف تفاصيل جديدة عن طفلها

(الفاشينيستا) السعودية عبير سندر تكشف تفاصيل جديدة عن طفلها

صورة ابن نادية الجندي تثير الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي

صورة ابن نادية الجندي تثير الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: نجمة فلسطينية تهاجم الشقيري والقرني &#34;ميا خليفة أشرف منكم&#34;

شاهد: نجمة فلسطينية تهاجم الشقيري والقرني "ميا خليفة أشرف منكم"

تايلور سويفت تدخل التاريخ بجائزة الأيقونة العالمية

تايلور سويفت تدخل التاريخ بجائزة الأيقونة العالمية

محمد رمضان يقرر التبرع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

محمد رمضان يقرر التبرع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

عربي

مصر تعلن جهوزية مستشفياتها لاستقبال المصابين من غزة

مصر تعلن جهوزية مستشفياتها لاستقبال المصابين من غزة

شاب مصري يعزم أصدقاءه احتفالًا بصواريخ غزة التي ضربت تل أبيب

شاب مصري يعزم أصدقاءه احتفالًا بصواريخ غزة التي ضربت تل أبيب

لجنة المندوبين بمنظمة التعاون الإسلامي تدين الإعتداءات على القدس

لجنة المندوبين بمنظمة التعاون الإسلامي تدين الإعتداءات على القدس

أبو الغيط: القصف الجوي الإسرائيلي على قطاع غزة استعراضًا بائسًا للقوة

أبو الغيط: القصف الجوي الإسرائيلي على قطاع غزة استعراضًا بائسًا للقوة