ما حكم من لم يُخرج زكاة الفطر في غزة حتى اللحظة؟



وقال خلة في فتوى له :"يجوز أن نوكل شخصاً يسكن عند قريبه يقول له أعط فلاناً مائة شيكل وأعطيك إياها بعد فترة فيجوز ذلك أيضاً".



وشدد على أن زكاة الفطرة واجبة على كل قادر عليها، وهي تخرج للفقراء والمساكين، ولا حرج أن تعطى للأقرباء غير الأصول والفروع.



وتابع خلة: "وإن استطاع المسلم أن يخرج زكاة فطره قبل صلاة العيد فيخرجها وإن أخرجها يوم العيد قبل غروب الشمس فلا حرج عند فريق من أهل العلم".

رام الله - دنيا الوطنأفتى الشيخ عبد الباري خلة، الأربعاء، أن من أراد إخراج زكاة الفطر لقريب له في مكان بعيد، ولم يستطع الوصول إليه قبل يوم العيد بسب شرعي كحرب ومرض ونحو ذلك، فيجوز أن يحفظها له عند قريبه أو هو يحفظها له ويتصل به هاتفياً ويخبره أن أمانتك عندي أوصلها لك بعد العيد.