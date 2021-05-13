استشهاد مواطن بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار قرب نابلس





وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن جنديين أصيبا، إثر عملية إطلاق نار قرب مدينة نابلس.





ووفق مصادر محلية، فإن منفذ عملية إطلاق النار قرب نابلس، هو الشهيد محمد النجار، وهو أسير محرر من سكان منطقة راس العين بنابلس ويبلغ من العمر (36 عاماً).





رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة، فجر اليوم الخميس، إن الارتباط المدني الفلسطيني، أبلغها باستشهاد مواطن عقب إطلاق الاحتلال النار عليه قرب نابلس.