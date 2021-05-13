فتوى لأهالي غزة: صلاة عيد الفطر تجوز في البيوت دون الخطبة



وقال الداية: "إلى أهلنا في قطاعنا الغزي الصابر (...) إيثاراً للسلامة وتوخيها أفتي أن تكون صلاة العيد في البيوت مع الأهل والأحباب ركعتين دون الخطبة، لعذر الحرب، والعُمدَة في ذلك القياس على المطر بجامع المشقة"، مشيراً إلى أن المطر عذر معتبر في التخلف عن الجمعة، وهي فريضة.

دنيا الوطن:أفتى المحاضر بالجامعة الإسلامية في غزة الدكتور سلمان الداية، برخصة أداء صلاة العيد في البيوت مع الأهل والأحباب ركعتين دون الخطبة، لعذر الحرب.