شاهد: إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مناطق الضفة الغربية













رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، خلال مواجهات عنيفة اندلعت، الليلة، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في العديد من مناطق الضفة الغربية.الخليلفي التفاصيل، أصيب تسعة مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم طفل يبلغ من العمر 14 عاما، وصفت جروحه بالخطيرة، والعشرات بحالات اختناق، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق بالخليل.وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة زيف شمال يطا، ما أدى إلى إصابة شاب بطلق ناري في الفخذ وصفت إصابته بالمتوسطة، إضافة إلى إصابة اثنين آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.وأضاف أن شابا أصيب بالرصاص الحي بالقدم، وآخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، في مواجهات مع الاحتلال اندلعت في محيط حاجز أبو الريش بالمنطقة الجنوبية من الخليل، وفي منطقة باب الزاوية وسط المدينة.وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل، أصيب طفل بالرصاص الحي في الصدر وثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات مع الاحتلال اندلعت في منطقة عصيدة بالبلدة.وذكرت وزارة الصحة أن الطفل أدخل غرفة العمليات في المستشفى الأهلي بالخليل، واصفة إصابته بالخطيرة.بيت لحمفي مدينة بيت لحم، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدخل بيت لحم الشمالي.وبحسب الوكالة، فإن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت صوب المواطنين، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بحالات اختناق.في السياق، أصيب مواطن ونجله، مساء اليوم الأربعاء، بجروح جراء اعتداء للمستوطنين على منزلهم جنوب الخليل.وأفاد منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، بأن مجموعة من المستوطنين المسلحين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، هاجموا بالحجارة والعصي منزل المواطن أسامة حمامدة قرب قرية ماعين شرق يطا، ما أدى إلى إصابته ونجله بجروح ورضوض.وفي سياق متصل، وجه نشطاء فلسطينيون نداء للمواطنين على خطوط التماس، بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، تحسبا لاعتداءات المستوطنين بعد نشر دعوات من قبل مجموعات يمينية متطرفة تدعوا المستوطنين إلى ذلك.طولكرموفي مدينة طولكرم، أصيب خمسة شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، خلال تجدد المواجهات بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري غرب بلدات زيتا، وباقة الشرقية، ونزلة عيسى، شمال طولكرم.وأفادت الوكالة، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان، ما أدى لإصابة خمسة منهم بأعيرة نارية في الأجزاء السفلية من الجسم، نقلوا إثرها إلى مستشفيات المدينة.نابلسإلى ذلك، أصيب، مساء اليوم الأربعاء، عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع الاحتلال على مدخل دير شرف غرب نابلس.وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على مدخل قرية دير شرف، وسط اطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت الطريق الواصل بين جنين ونابلس، عقب مهاجمة مستوطنين مركبات المواطنين بالحجارة.في السياق، أصيب 3 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، الليلة، خلال مواجهات مع الاحتلال في حوارة جنوب نابلس.وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس، بكلا الاتجاهين.وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان في بلدة حوارة، وعلى مدخل بيتا جنوبا، ما أدى لوقوع 3 إصابات بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.