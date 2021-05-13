أصحاب المولدات والشبكات بغزة يصدرون بياناً حول تعطل الخطوط نتيجة القصف الإسرائيلي









رام الله - دنيا الوطنأصدر أصحاب مولدات وشبكات قطاع غزة، بياناً صحفياً، مساء اليوم الأربعاء، حول تعرض بعض الشبكات والمولدات لأضرار نتيجة القصف الإسرائيلي، نتج عنه تعطل بعض الخطوط المغذية لأماكن كثيرة داخل قطاع غزة.وطالب أصحاب المولدات مؤسسات المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة والصليب الأحمر، بتوفير الحماية لطواقم أصحاب مولدات وشبكات قطاع غزة الفنية؛ من أجل العمل على إصلاح الأضرار التي أصابت المولدات والشبكات.كما طالبوا بتوفير مستلزمات صيانة الشبكات، والمولدات بشكل طارئ وعاجل، وذلك من قطع غيار وكوابل وكل ما يلزم الصيانة، وكذلك توفير معدات الرفع والآلات المستخدمة أثناء عملية الصيانة، وتوفير السولار بطريقة آمنة لصعوبة التحرك والتنقل بين المحافظات.وقالوا: "إن كل ما تم ذكره هو ضرورة ملحة لاستمرار تقديم خدماتنا، وفي حال لم يتم توفير ما سبق فإننا عرضة للتوقف عن العمل في أي لحظة، مما يعرض حياة المرضى وكبار السن للخطر في ظل انقطاع التيار الكهربائي".