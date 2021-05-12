اعلام الاحتلال: نقل 35 مصاباً لمستشفى عسقلان نتيجة اطلاق الصواريخ من غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن 35 مصاباً إسرائيلياً، نقلوا إلى المستشفى في عسقلان، نتيجة اطلاق الصواريخ من قطاع غزة.



وكانت المقاومة الفلسطينية، بعشرات الصواريخ، مستوطنات غلاف غزة والقدس وتل أبيب وأسدود ومطار بن غوريون، ردا على استهداف الأبراج السكنية، وكذلك استمرار الاعتداءات على المواطنين في القدس.