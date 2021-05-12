طائرات الاحتلال تستهدف مقر البنك الوطني الإسلامي وسط قطاع غزة

صورة لتدمير مقر البنك الوطني الاسلامي "أرشيفية"

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رام الله - دنيا الوطن

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مقر البنك الوطني الإسلامي، على شارع صلاح الدين بمخيم البريج وسط قطاع غزة، بحسب قناة ( الأقصى) الفضائية.



وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفها، للمباني السكنية والابراج التي تضم المؤسسات والمكاتب الإعلامية، والتي كان آخرها تدمير برج الشروق وسط مدينة غزة.



في المقابل، قصفت المقاومة الفلسطينية، بعشرات الصواريخ، مستوطنات غلاف غزة والقدس وتل أبيب وأسدود ومطار بن غوريون، ردا على استهداف الأبراج السكنية، وكذلك استمرار الاعتداءات على المواطنين في القدس.