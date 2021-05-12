سفيرا فلسطين والأردن يطلعان مسؤولة كندية على آخر تطورات العدوان الإسرائيلي



جاء هذا خلال لقاء جمع السفيرة أبو حصيرة وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى كندا ماجد القطارنة مع مساعدة نائب وزير الخارجية الكندي لشؤون الشرق الأوسط السفيرة ساندرا مكارديل، عبر تقنية الفيديو كونفرانس وقد خصص اللقاء لمناقشة العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني.



واستعرضت السفيرة أبو حصيرة خلال اللقاء سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين خلال شهر رمضان وعلى المحتفلين بأحياء عيد الفصح الارثوذكسي، ونوهت الى حملات التحريض والتهديد بالترحيل القسري للعائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح، والمجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة مؤكدة ان كل ذلك يعتبر جرائم حرب حسب الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.





وطالبت السفيرة أبو حصيرة بموقف كندي ودولي عاجل لأنهاء الاحتلال والوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية ومحاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الانسان في فلسطين المحتلة منتقدة في الوقت ذاته مواقف بعض الدول التي تساوي بين الضحية والجلاد وتكافئ إسرائيل على عدوانها.



و أكدت على عزم القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس على الاستمرار في الجهود عبر جميع المحافل الدولية كالأمم المتحدة ومجلس الامن ومحكمة الجنايات الدولية والمنظمات الدولية الأخرى بهدف انهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس ومحاسبة كل من ارتكب الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني.



من جهته، أكد سفير المملكة الأردنية ماجد القطارنة على ادانة الأردن للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ووقوف الأردن الى جانب فلسطين في صد الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والأماكن المقدسة وحي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، مشيراً الى الدور الرئيسي للأردن من خلال الوصاية الهاشمية للمملكة على المقدسات في القدس الشرقية، مطالباً بضرورة الزام إسرائيل باحترام الوضع القائم في القدس.





و أشار لتسليم المملكة الأردنية الهاشمية عقود ملكية المنازل المهددة بالإخلاء القسري الى أصحابها عبر السلطة الفلسطينية لدحض ادعاءات دولة الاحتلال ومستوطنيها، حيث أشار السفير القطارنة إلى اللقاء الطارئ الذي اجراه معالي وزير خارجية الأردن مع نظيره الأمريكي لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والقدس الشرقية.



بدورها ثمنت السفيرة مكارديل مبادرة السفيرة أبو حصيرة بطلب اللقاء وأكدت على أنها ستعمل على نقل وجهة النظر الفلسطينية والاردنية المتطابقة الى وزير الخارجية الكندي، معبرة عن الصداقة التي تجمع كندا بفلسطين والأردن.



وأشارت السفيرة مكارديل الى بيان وزير الخارجية الكندي وأكدت على دعم بلادها لحل الدولتين، واهتمامها بما يحدث الآن، ورفضها أي عمل من شأنه تهديد الاستقرار في المنطقة.







رام الله - دنيا الوطنقالت سفيرة دولة فلسطين لدى كندا هالة أبو حصيرة: "إن إسرائيل تمارس سياسة استعمارية عنصرية ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني منذ 73 عاماً، معتبرة ان العدوان الأخير هو حلقة جديدة في مسلسل الاعتداءات التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة وخاصة في مدينة القدس باستخدام جيشه ومستوطنيه المتطرفين".