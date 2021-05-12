كتلة نضال الصحفيين تدين جرائم الاحتلال بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية







وأكدت على أن منتسبيها وكل العاملين في حقل الصحافة والإعلام لن ترهبهم آلة البطش والقمع الإسرائيلية ولن تثني عزيمتهم كل أساليب القتل والتدمير عن مواصلة رسالتهم الإعلامية والاستمرار في دورهم الوطني المنوط بهم في كشف وفضح جرائم الاحتلال، ونقل معاناة شعبنا بالكلمة والصورة لكل بقاع الأرض.



و طالبت الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد العربي للصحفيين وكل المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع الدولي إلى توثيق جرائم الاحتلال تمهيداً لتقديم المجرمين من قادة إسرائيل وجنرالاتها إلى المحاكم الدولية لمحاكمتهم كمجرمي حرب".وأكدت على أن منتسبيها وكل العاملين في حقل الصحافة والإعلام لن ترهبهم آلة البطش والقمع الإسرائيلية ولن تثني عزيمتهم كل أساليب القتل والتدمير عن مواصلة رسالتهم الإعلامية والاستمرار في دورهم الوطني المنوط بهم في كشف وفضح جرائم الاحتلال، ونقل معاناة شعبنا بالكلمة والصورة لكل بقاع الأرض.

رام الله - دنيا الوطنقالت كتلة نضال الصحفيين إحدى الأطر النقابية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني: "إن ما يتعرض له الصحفيين من استهداف لأرواحهم، وما تتعرض له المؤسسات الإعلامية ومكاتب الإذاعات والفضائيات والصحف من قصف وتدمير على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي وترسانتها الحربية يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تتطلب من المجتمع الدولي وكل الأحرار في العالم التحرك الجاد والمسئول لوقف الحرب الشاملة التي تشنها إسرائيل على شعبنا".و أضافت الكتلة" إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الصحفيين والأبراج والمباني التي تضم المؤسسات الإعلامية في محاولة بائسة منها لإسكات صوت الحقيقة الذي يفضح جرائم الاحتلال ويكشف عن حجم الإرهاب والدمار الذي تمارسه قوات الاحتلال بحق شعبنا".