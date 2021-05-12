طائرة استطلاع تستهدف بصاروخين مبنى وزارة المالية بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

أغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة، مساء اليوم الأربعاء، على مبنى وزارة المالية وسط مدينة غزة، بصاروخي استطلاع.



وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفها، للمباني السكنية والابراج التي تضم المؤسسات والمكاتب الإعلامية، والتي كان آخرها تدمير برج الشروق وسط مدينة غزة.



في المقابل، قصفت المقاومة الفلسطينية، بعشرات الصواريخ، مستوطنات غلاف غزة والقدس وتل أبيب وأسدود ومطار بن غوريون، ردا على استهداف الأبراج السكنية، وكذلك استمرار الاعتداءات على المواطنين في القدس.