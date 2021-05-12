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شؤون فلسطينية

النضال الشعبي تحذر من جرائم الحرب الإسرائيلية على غزة

النضال الشعبي تحذر من جرائم الحرب الإسرائيلية على غزة
رام الله - دنيا الوطن
حذر المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني من التصعيد العسكري لدولة الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة ، حيث يقوم قادة الاحتلال بارتكاب جرائم حرب باستهداف المدنيين العزل وتحديداً النساء والأطفال.

وأكدت الجبهة بأن العدوان الهمجي لتحقيق اجندة سياسية داخلية يهدف إلى التغطية وصرف الأنظار عن الانتصارات السياسية التي حققها أبناء مدينة القدس من خلال إعادة الاعتبار لمكانة القضية الفلسطينية على المستوى الدولي ، إضافة إلى الصفعة المدوية التي وجهها أبناء مدينة القدس الصامدة والمرابطة لحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة واسقاط أحلامه وطموحاته العنصرية بأن القدس (عاصمة لدولة الاحتلال).

و اعتبرت أن هبة القدس التي فجرها المقدسيين استطاعت حماية المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية واسقطت وهم التهجير القومي من القدس وأكدت على عروبة مدينة القدس باعتبارها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

ودعت الجبهة لضرورة الإسراع بتشكيل قيادة وطنية موحدة لكافة قوى وفصائل شعبنا، في ظل حالة الوحدة التي جسدتها هبة القدس وصولاً لتطويرها الى انتفاضة شعبية شاملة.

و قالت: "إن الميدانية لكافة أبناء شعبنا بكافة أماكن تواجده داخل وخارج الوطن باتت تستدعي صياغة برنامج وطني شامل وتشكيل قيادة وطنية موحدة على طريق تطوير الهبة الشعبية الي انتفاضة شعبية شاملة باطار برنامج سياسي كفاحي يقود الي الحرية والاستقلال".

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