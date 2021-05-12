العاروري: كل شهداء شعبنا عظماء من مقاومة وطفل وامراة وعامل

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رام الله - دنيا الوطن

قال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: "نحن جميعا مشاريع شهادة، ونسأل الله أن يختم لنا بالشهادة كعلامة قبول على هذا المسار".



وأضاف العاروري في لقاء عبر قناة (الأقصى) الفضائية، مساء اليوم الأربعاء: "كل شهداء شعبنا الفلسطيني عظماء من مقاوم وطفل وامرأة وعامل، وهم تيجان الرأس لنا جميعا".



وتابع: "لا يظن المحتل ولا أعداء هذه الأمة والمقاومة، أن استشهاد هؤلاء العظماء سيفت في عضدنا، أبدًا لن يحدث".