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شؤون فلسطينية

(حشد) تدعو لوقف الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة

(حشد) تدعو لوقف الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
دعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) بضرورة التحرك العاجل والفوري لإجبار قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي وقف تصعيدها الحربي وعملياتها الحربية الواسعة في قطاع غزة التي تستهدف مدن وقرى ومخيمات قطاع غزة.

و جاء ذلك خلال النداء العاجل الذي أرسلته اليوم الأربعاء الموافق 12مايو/2021 إلى كلاً من الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة؛ رئيس مجلس حقوق الإنسان وأعضاءه؛ مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط؛ رئيس البرلمان الأوروبي؛ رئيس البرلمان الدولي؛ المقررين الخاصين والفرق المعنية بالتابعة للأمم المتحدة ووكالتها؛ ممثلين المنظمات الحكومية الدولية؛ ممثلين وكالات الأمم المتحدة؛ ممثلين المنظمات غير الحكومية الدولية.

و أشارت إلى أنه منذ ساعات فجر مساء الاثنين الموافق 10 مايو/ أيار 2021 صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائهما التي أسفرت حتى الساعة (5:00) من مساء اليوم إلى استشهاد 56 مواطناً من بينهم 14 طفل و5سيدات و335 إصابة بجراح.

و فضلا عن استهداف وتدمير برج هنادي (برج سكني) المكون من 13 طابق، واستهداف برج الجوهرة، فضلاً عن تدمير العشرات من المنازل السكنية، وتعمد تدمير مقار شرطية في انحاء مختلفة بقطاع غزة.

و بينت خلال النداء أن هذه الانتهاكات تأتي في ظل قرار إسرائيلي بإغلاق المعابر كافة ما يساهم بشكل كبير في اتساع رقعة الأزمة الإنسانية وتفاقمها خاصة مع التأثر المحتمل لقرار إغلاق المعابر على وتيرة عمل المنشآت الحيوية في قطاع غزة.

و حذرت الهيئة الدولية (حشد)، من أن تكون هذه الهجمات الحربية الإسرائيلية الراهنة يدفع و سيدفع ثمنه المدنيين الفلسطينيين، في ظل صمت المجتمع الدولي المتواصل.

و دعت الهيئة للعمل على تقويض المخططات الإسرائيلية الهادفة لاستمرار إراقة دماء المدنيين العزل والأبرياء في قطاع غزة، ووقف إعمال شريعة الغاب على حساب شريعة القانون، والعمل الجاد من ثني إسرائيل وقواتها الحربية عن مواصلة سياسة قتل المدنيين واستهداف ممتلكاتهم المدنية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في مقاومة المحتل وتقرير المصير، وفقا لما هو مستقر علية في صلب القانون والعمل الدوليين.

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