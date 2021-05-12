العاهل الأردني يوجه بإرسال مساعدات طبية عاجلة للضفة الغربية وقطاع غزة

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

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رام الله - دنيا الوطن

وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، لإرسال مساعدات طبية عاجلة لشعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ضوء ما يتعرض له من اعتداءات إسرائيلية.



وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية، أن إيصال المساعدات سيتم من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية.