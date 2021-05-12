وفد مجلس السفراء العرب يطلع مسؤولاً في الخارجية الفرنسية على تطورات العدوان الإسرائيلي





و وسعت بعد ذلك عدوانها ليشمل مدينة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة وأيضا تعاملت بقمع وحشي مع التظاهرات الداعمة للقدس في كل أماكن التواجد الفلسطيني وصولاً الى المدن الفلسطينية داخل الخط الأخضر.



و أكد الهرفي على أن التعامل الوحشي الإسرائيلي مع الفلسطينيين والمجازر التي ترتكبها سواء في غزة او في القدس او في كل الأراضي المحتلة تبرهن بما لا يدع مجالاً للشك ان دولة الاحتلال تمارس حرب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، وترتكب جرائم الحرب اليومية في وضح النهار.



وشدد الهرفي على ان القيادة الفلسطينية ستواصل جهودها مع المنظمات الدولية المختلفة كمحكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق الانسان ومنظمة اليونسكو وغيرها وان على إسرائيل أن تدفع ثمن جرائمها المتواصلة وثمن احتلالها لأراضي دولة فلسطين.



وعبر السفير الهرفي عن مطالبته لفرنسا بأن تبذل كل جهودها مع كل الدول الأخرى لوقف العدوان الاثم وحماية المدنيين الفلسطينيين وانهاء الاحتلال الإسرائيلي وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بفلسطين بما يضمن حلاً جذرياً للصراع يفضي الى قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وقابلة للحياة وعاصمتها القدس.



و تتابع على الكلام جميع السفراء الحاضرين حيث أكدوا على الموقف العربي الموحد من القضية الفلسطينية وعلى رفض العدوان الإسرائيلي الغاشم وضرورة التحرك الدولي الواسع لوقفه ولانهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية.



بدوره مدير إدارة شمال افريقيا والشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية السيد جان باتيست فيفر أكد على ثبات الموقف الفرنسي المتمثل باعتبار القدس الشرقية ارضا ًمحتلة وفق القانون الدولي وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومعارضة فرنسا لكل سياسات الاستيطان والضم والاقتلاع والهدم والترحيل القسري للسكان الفلسطينيين، والمحافظة على الوضع القائم في القدس الشرقية وخاصة في الأماكن المقدسة.



و أكد على رفض فرنسا لجميع اعمال العنف وتمسكها بالمسار السياسي وعودة الطرفين الى المفاوضات للتوصل

الى حل نهائي على قاعدة حل الدولتين وضمان إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً على ان تكون القدس عاصمة للدولتين.



وكان مجلس السفراء العرب المعتمدين في باريس قد عقد اجتماعاً طارئاً صباح اليوم الأربعاء بناء على طلب من سفير فلسطين في فرنسا بالتنسيق والتعاون مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية.



و ناقش المجتمعون تطورات العدوان الإسرائيلي الأخير على شعبنا معبرين عن تأييدهم للموقف الفلسطيني وتضامنهم مع الصمود الفلسطيني بوجه العدوان سواء في القدس او غزة وفي كل أماكن التواجد الفلسطيني.



وقرر المجتمعون تشكيل لجنة دائمة لفلسطين تتابع الاتصالات مع جميع الجهات الفرنسية الرسمية والبرلمانية والمدنية والأهلية وتضم في عضويتها سفراء كل من جيبوتي والأردن ومصر والسعودية وتونس وقطر والمغرب والجامعة العربية إضافة الى سفير فلسطين لدى فرنسا، و اعتبار المجلس في حالة انعقاد دائم.



و أكد الهرفي على أن التعامل الوحشي الإسرائيلي مع الفلسطينيين والمجازر التي ترتكبها سواء في غزة او في القدس او في كل الأراضي المحتلة تبرهن بما لا يدع مجالاً للشك ان دولة الاحتلال تمارس حرب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، وترتكب جرائم الحرب اليومية في وضح النهار.وشدد الهرفي على ان القيادة الفلسطينية ستواصل جهودها مع المنظمات الدولية المختلفة كمحكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق الانسان ومنظمة اليونسكو وغيرها وان على إسرائيل أن تدفع ثمن جرائمها المتواصلة وثمن احتلالها لأراضي دولة فلسطين.وعبر السفير الهرفي عن مطالبته لفرنسا بأن تبذل كل جهودها مع كل الدول الأخرى لوقف العدوان الاثم وحماية المدنيين الفلسطينيين وانهاء الاحتلال الإسرائيلي وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بفلسطين بما يضمن حلاً جذرياً للصراع يفضي الى قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وقابلة للحياة وعاصمتها القدس.و تتابع على الكلام جميع السفراء الحاضرين حيث أكدوا على الموقف العربي الموحد من القضية الفلسطينية وعلى رفض العدوان الإسرائيلي الغاشم وضرورة التحرك الدولي الواسع لوقفه ولانهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية.بدوره مدير إدارة شمال افريقيا والشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية السيد جان باتيست فيفر أكد على ثبات الموقف الفرنسي المتمثل باعتبار القدس الشرقية ارضا ًمحتلة وفق القانون الدولي وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومعارضة فرنسا لكل سياسات الاستيطان والضم والاقتلاع والهدم والترحيل القسري للسكان الفلسطينيين، والمحافظة على الوضع القائم في القدس الشرقية وخاصة في الأماكن المقدسة.و أكد على رفض فرنسا لجميع اعمال العنف وتمسكها بالمسار السياسي وعودة الطرفين الى المفاوضات للتوصلالى حل نهائي على قاعدة حل الدولتين وضمان إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً على ان تكون القدس عاصمة للدولتين.وكان مجلس السفراء العرب المعتمدين في باريس قد عقد اجتماعاً طارئاً صباح اليوم الأربعاء بناء على طلب من سفير فلسطين في فرنسا بالتنسيق والتعاون مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية.و ناقش المجتمعون تطورات العدوان الإسرائيلي الأخير على شعبنا معبرين عن تأييدهم للموقف الفلسطيني وتضامنهم مع الصمود الفلسطيني بوجه العدوان سواء في القدس او غزة وفي كل أماكن التواجد الفلسطيني.وقرر المجتمعون تشكيل لجنة دائمة لفلسطين تتابع الاتصالات مع جميع الجهات الفرنسية الرسمية والبرلمانية والمدنية والأهلية وتضم في عضويتها سفراء كل من جيبوتي والأردن ومصر والسعودية وتونس وقطر والمغرب والجامعة العربية إضافة الى سفير فلسطين لدى فرنسا، و اعتبار المجلس في حالة انعقاد دائم.

رام الله - دنيا الوطنعقد وفد يمثل مجلس السفراء العرب بباريس ضم السفير عايد يحيى عميد السلك الدبلوماسي العربي في باريس سفير جيبوتي والسفير بطرس عساكر رئيس بعثة الجامعة العربية في فرنسا وسفراء الأردن ومصر وتونس والسعودية وقطر والمغرب، إلى جانب السفير الهرفي، اجتماعاً بالسيد جان باتيست فيفر مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية ظهر اليوم الأربعاء.وفي بداية الاجتماع قدم السفير عايد يحيى شكره لفرنسا على مواقفها تجاه القضية الفلسطينية كما شكر السيد فيفر على سرعة الاستجابة لعقد الاجتماع مشدداً على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة لجميع الدول العربية.و أدان يحيى هذا العدوان المستمر مؤكداً انه ليس وليد أيام او شهور قليلة بل هو عدوان مستمر منذ اليوم الأول للاحتلال مشدداً على ضرورة العمل من اجل إيجاد حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية.اما السفير عساكر فقد استعرض قرارات الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاريالخاص بالعدوان الأخير على الشعب الفلسطيني.وأكد على دور الجامعة العربية وموقفها من القضية الفلسطينية معتبراً أن القضية الفلسطينية هي قضية كل العرب ولا بد للعالم من التحرك بشكل فعال واجبار إسرائيل على احترام الشرعية الدولية وتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة.بدوره قدم السفير الهرفي مذكرة تفصيلية بتطورات العدوان الإسرائيلي الأخير على شعبنا مؤكداً على أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ما زالت تمارس سياساتها الاستيطانية والاحتلالية اللا شرعية والمخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية، حيث بدأت استفزازاتها في مدينة القدس المحتلة بمحاولة طرد العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح.