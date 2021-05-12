النونو: الاحتلال رأى منا شيئاً جديداً وإذا استمر بتصعيده فهناك المزيد



وأشار النونو، إلى أن المقاومة الفلسطينية ترد على جرائم الاحتلال الاسرائيلي في القدس وقطاع غزة وفي كل مكان، منوها في الوقت ذاته، إلى أن الاحتلال الاسرائيلي يتمادى ويدمر الأبراج السكنية ويقتل المدنيين في غزة، موضحاً، أن الاحتلال رأى منا شيئاً جديداً، وإذا ما استمر في تصعيده فهناك المزيد.



وفي السياق، أكد مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماسن أن الإدارة الامريكية لا تزال منحازة للاحتلال الاسرائيلي، وعليها مغادرة مربعاتها السابقة وإلغاء كافة قرارات الادارة السابقة.



وقال: "حركة حماس لا تتعامل مع أي تصريحات أمريكية قبل أن تتحول إلى وقائع على الأرض"، مضيفا: "على الإدارة الامريكية أن تثبت عدم انحيازها لطرف على حساب آخر".



رام الله - دنيا الوطنأكد طاهر النونو، مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن هناك تواصل بين قيادة حركة حماس، وجميع الأطراف بشأن الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة والقدس.وقال النونو في لقاء عبر قناة (الجزيرة) الفضائية، مساء اليوم الأربعاء: "ما يجري في القدس وقطاع غزة، يجب أن يتوقف فورا"، لافتا إلى أن القدس هي العنوان الأول لاتصالات الحركة مع الأطراف المختلفة.