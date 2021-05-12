بلدية غزة: تضرر ستة شوارع رئيسة بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي

بلدية غزة: تضرر ستة شوارع رئيسة بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أكدت بلدية غزة أن ستة شوارع رئيسة في المدينة تضررت بشكل بليغ نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ ليلة أمس وصباح اليوم.
وأوضحت البلدية أنها تمكنت من إعادة فتح أولي للشوارع المغلقة وإزالة الركام عنها لتسهيل حركة المرور لاسيما مرور سيارات الطوارئ والإسعاف.
وأوضحت أن الشوارع التي تعرضت لأضرار هي؛ شارع جمال عبد الناصر (الثلاثيني)، وامتداد شارع مصطفى حافظ، وشارع الأقصى (مفترق الصناعة)، وشارع عون الشوا، وشارع أبراج السعادة في حي تل الهوا.
وبينت البلدية أن شبكات الصرف الصحي والمياه في المناطق المذكورة تعرضت أيضاً لأضرار كبيرة بطول 300 متراً لكل منهما.
وأضافت أن أضراراً جزئية لحقت في المبنى الإستثماري التابع للبلدية والذي يوجد به عدد من إدارات البلدية بفعل قصف الاحتلال لمبنى مجاور له.
وأوضحت أنها تمكنت من جمع نحو 400 طناً من النفايات من كافة مناطق المدينة وترحيلها للمكب شرق المدينة.
وبينت أن الأعمال شملت أيضاً؛ ضخ نحو 95 ألف كوب من المياه، ومعالجة نحو 70 ألف من المياه العادمة في محطة المعالجة، و تشغيل 9 مضخات للصرف الصحي ونحو 70 بئراً للمياه، وتنظيف المناطق المشتركة مع نفوذ معسكر الشاطئ وترحيل نحو 20 طنا، ومساعدة بلدية المغراقة في ترحيل 14 طناً من النفايات .
وأضافت أنه تم أيضاً تزويد الأبار بنحو 800 لترا من مادة الكلور بهدف تعقيم المياه المنتجة من الأبار، والاستجابة لنحو 20 شكوى مختلفة وصلت للبلدية.
وأوضحت البلدية أن كمية الوقود التي تم استهلاكها خلال اليوم الأربعاء بلغت نحو 4560 لتراً وتم استخدامها لتشغيل الأليات الخاصة بجمع النفايات وتشغيل المولدات الخاصة بالمرافق الخدماتية كالأبار ومحطات الصرف الصحي.
وكانت بلدية غزة قد حذرت من أن انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة ونقص الوقود اللازم لتشغيل المرافق الخدماتية قد ينعكس سلباً على الخدمات الأساسية، داعية كافة الجهات المحلية والدولية لتوفير الوقود لتمكين البلدية من الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين.
كما أدانت البلدية في بيان لها عممته على وسائل الإعلام، استهداف الاحتلال المتعمد للمرافق والشوارع، مطالبة المؤسسات الدولية والحقوقية بلجم الاحتلال ووقف اعتداءاته على المرافق والمنشآت المدنية.
وأوضحت البلدية أنها تمكنت من إعادة فتح أولي للشوارع المغلقة وإزالة الركام عنها لتسهيل حركة المرور لاسيما مرور سيارات الطوارئ والإسعاف.
وأوضحت أن الشوارع التي تعرضت لأضرار هي؛ شارع جمال عبد الناصر (الثلاثيني)، وامتداد شارع مصطفى حافظ، وشارع الأقصى (مفترق الصناعة)، وشارع عون الشوا، وشارع أبراج السعادة في حي تل الهوا.
وبينت البلدية أن شبكات الصرف الصحي والمياه في المناطق المذكورة تعرضت أيضاً لأضرار كبيرة بطول 300 متراً لكل منهما.
وأضافت أن أضراراً جزئية لحقت في المبنى الإستثماري التابع للبلدية والذي يوجد به عدد من إدارات البلدية بفعل قصف الاحتلال لمبنى مجاور له.
وأوضحت أنها تمكنت من جمع نحو 400 طناً من النفايات من كافة مناطق المدينة وترحيلها للمكب شرق المدينة.
وبينت أن الأعمال شملت أيضاً؛ ضخ نحو 95 ألف كوب من المياه، ومعالجة نحو 70 ألف من المياه العادمة في محطة المعالجة، و تشغيل 9 مضخات للصرف الصحي ونحو 70 بئراً للمياه، وتنظيف المناطق المشتركة مع نفوذ معسكر الشاطئ وترحيل نحو 20 طنا، ومساعدة بلدية المغراقة في ترحيل 14 طناً من النفايات .
وأضافت أنه تم أيضاً تزويد الأبار بنحو 800 لترا من مادة الكلور بهدف تعقيم المياه المنتجة من الأبار، والاستجابة لنحو 20 شكوى مختلفة وصلت للبلدية.
وأوضحت البلدية أن كمية الوقود التي تم استهلاكها خلال اليوم الأربعاء بلغت نحو 4560 لتراً وتم استخدامها لتشغيل الأليات الخاصة بجمع النفايات وتشغيل المولدات الخاصة بالمرافق الخدماتية كالأبار ومحطات الصرف الصحي.
وكانت بلدية غزة قد حذرت من أن انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة ونقص الوقود اللازم لتشغيل المرافق الخدماتية قد ينعكس سلباً على الخدمات الأساسية، داعية كافة الجهات المحلية والدولية لتوفير الوقود لتمكين البلدية من الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين.
كما أدانت البلدية في بيان لها عممته على وسائل الإعلام، استهداف الاحتلال المتعمد للمرافق والشوارع، مطالبة المؤسسات الدولية والحقوقية بلجم الاحتلال ووقف اعتداءاته على المرافق والمنشآت المدنية.
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