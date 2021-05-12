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شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: سنتدارس كافة الخيارات لصد العدوان الإسرائيلي على شعبنا

الرئيس عباس: سنتدارس كافة الخيارات لصد العدوان الإسرائيلي على شعبنا
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، أنه سيتم تدارس خلال اجتماع اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة فتح، كل الخيارات الفلسطينية؛ لصد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، مساء اليوم الأربعاء، في مدينة رام الله.

وقال الرئيس عباس: "شعبنا الفلسطيني صاحب حق أبدي، وسينال حريته باستقلاله وإقامة دولته وعاصمتها القدس"، مضيفا: "القدس كانت وستبقى فلسطينية عربية إسلامية والعالم يتوحد لأجلها".

وتابع الرئيس بقوله: "شعبنا الأبي في كل الأرض الفلسطينية، تصدى ببسالة للعدوان على المقدسات"، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لن يتم القبول بالأمر الواقع الذي تريد أن تفرضه دولة الاحتلال بالقدس عبر استهداف الوجود الفلسطيني.

وفي السياق، شدد الرئيس عباس، على ضرورة ضع كافة الخلافات جانباً، حيث أن القدس وفلسطين وحدت الجميع، قائلا: "تعالوا إلى كلمة سواء، نحيث نريد مستبلا بلا احتلال ولا عدوان وبلا استيطان ومستوطنين".

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