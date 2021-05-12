الوادية يكشف الساعات القادمة حاسمة للجهد الأمريكي المصري لوقف التصعيد





رام الله - دنيا الوطنكشف الدكتور ياسر الوادية عضو لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس تجمع الشخصيات المستقلة أن المبعوث الأمريكي الخاص يبذل جهد كبير والتنسيق مع المسؤولين المصرين لوقف التصعيد المتسارع بين غزة وإسرائيل.و ثمن الوادية الاستجابة العاجلة للإدارة الأمريكية والقيادة المصرية التحرك السريع لوقف التدهور ووقف العدوان رغم التشدد والرفض الإسرائيلي لوقف اطلاق النار.