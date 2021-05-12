شاهد: كتائب القسام تنشر فيديو استهداف جيب عسكري شمال القطاع

رام الله - دنيا الوطننشرت كتائب عز الدين القـسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو يظهر تدمير جيب عسكري للاحتلال بصاروخ موجه شمال قطاع غزة.وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، استهداف جيب إسرائيلي من نوع (ديفندر) قرب مستوطنة نتيف هعسراه شمال القطاع.وقالت الكتائب في بيانها: إن "العدو اعترف بتدمير الجيب ومقتل جنديين وإصابة آخرين".وأضافت: يأتي ذلك في إطار معركة "سيف القدس" ورداً على جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا في غزة والقدس والضفة والداخل المحتل.